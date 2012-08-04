Следствие по делу Доктора Пи идет к концу

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Следствие по делу «доктора Пи» Андрея Слюсарчука будет закончено в сентябре, после чего с материалами дела будет ознакомлен его фигурант, и дело будет передано в суд.

Об этом рассказал начальник Главного следственного управления МВД Василий Фаринник, сообщает Сегодня.

«Возможно, он (Андрей Слюсарчук. – Ред.) будет затягивать ознакомление, пока ему не ограничат этот срок. В уголовном деле, которое расследуется по нескольким статьям, – 11 эпизодов. Он будет привлечен по ряду статей. Например, по «Незаконной врачебной деятельности», возможно, по «Мошенничеству», «Подделке документов» и «Умышленному тяжкому телесному повреждению, повлекшему смерть потерпевшего», – сообщил Фаринник.

В то же время, по данным издания, окончательной формулировки обвинения Слюсарчуку в материалах дела еще нет.

В то же время адвокат скандального нейрохирурга Наталия Романык заявляет, что в расследовании очень много фальсификаций.

«В том, что ему инкриминируют, – его вины нет. Ни по одной статье», – утверждает она.

Как ранее писал Главред, на момент задержания – 14 ноября 2011 – Андрей Слюсарчук работал в НУ «Львовская политехника» на кафедре «Информационные системы и сети».

Слюсарчук обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 и ч. 2 и ч. 3 ст. 190 УК (использование поддельных документов и мошенничество).

Уголовные дела были возбуждены на основании расследований журналистов львовской газеты «Експрес», которые выяснили, что Слюсарчук не имеет высшего медицинского образования, а все его дипломы подделаны.

фото: lviv.expres.ua

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