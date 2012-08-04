На концерт Мадонны в Киеве не пустят собак и зрителей с зонтиками

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Стадион «Олимпийский» в Киеве, рассчитанный на 70 050 зрителей, на концерте Мадонны будет вмещать вдвое меньше людей - около 35 тыс. При этом зрителей с животными пропускать не будут.

Об этом рассказал директор НСК Владимир Генинсон, сообщает ТСН.

По его словам часть мест будет занимать сцена. Также потребуется место для техники, которая обеспечивает спецэффекты. На футбольном поле смогут танцевать около 16 тыс. фанатов.

«Для защиты газона есть специальное покрытие - "терратайл", который выдерживает до 160 кг на 1 кв. м», – рассказал Генинсон.

Пускать на стадион начали с 17.00. Если кому-то захочется прийти на шоу со своей, пусть даже крохотной собачкой – не пустят. Проводить и проносить животных и птиц запрещено. Исключение – собаки-поводыри. Зрителей с зонтиками или габаритными сумками стюарды попросят оставить их в бесплатных камерах хранения, расположенных прямо за турникетами. Забрать вещи можно будет после концерта.

Кроме того, на концерте будут особенно тщательно следить за курильщиками. Окурки могут повредить дорогостоящее покрытие, которым будет защищен газон "Олимпийского". Да и сама звезда терпеть не может курильщиков.

"Злостных нарушителей могут выгнать за пределы стадиона без права вернуться обратно. Также они лишатся возможности компенсировать стоимость билета ", - сообщили в концертном агентстве.

Подкрепиться на стадионе можно будет хот-догом за 22 грн, сэндвичем за 25 грн, картошкой-фри за 15 грн, и выпить пива по 15 грн. Мороженое и поп-корн стоят 10 и 20 грн.

За безопасностью на НСК будут следить около 250 охранников и около 600 стюардов. Кроме того, дополнительно привлекут спецподразделения. Служба безопасности будет работать, как на Евро-2012.

Как ранее писал Главред, концерт должен состояться 4 августа вечером на НСК "Олимпийский". В день концерта в кассах еще оставались билеты, стоимостью около 700 грн. Так что желающие еще могут попасть на концерт поп-дивы.

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