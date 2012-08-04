На Херсонщине наркоман взял в заложники пассажиров маршрутки

4 августа 2012, 21:43

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В Геническе Херсонской области мужчина в состоянии наркотического опьянения захватил маршрутку и взял в заложники ее пассажиров.

О преступлении сообщил водитель маршрутного автобуса Счастливцево–Ивановка Генического района, информирует пресс-служба МВД.

Водитель рассказал, что на остановке в поселке Счастливцево в его автобус зашли пять пассажиров: женщина с несовершеннолетними детьми и парень. После того, как маршрутка тронулась с места, к нему подошел молодой человек и, приставив к горлу разбитую бутылку-"розочку", приказал ехать в райотдел милиции.

Водитель пытался успокоить мужчину, но тот постоянно ругался, вел себя агрессивно и велел ехать как можно быстрее, а то он выбросит из автобуса женщину.

Приехав в Геническое отделение милиции, захватчик выпустил из автобуса водителя, чтобы тот привел к нему сотрудников милиции. При разговоре с сотрудниками милиции он требовал встречи с прокурором.

Один из сотрудников, представившись прокурором, отвлек внимание мужчины, благодаря чему удалось освободить пассажиров и задержать наркомана.

Задержанным оказался 31-летний безработный житель Запорожской области. Сейчас опросить преступника невозможно, поскольку он находится в состоянии сильного наркотического опьянения, говорится в сообщении.

Во время личного досмотра у него была обнаружена и изъята медицинская ампула с надписью "Кодетерпин", два шприца и два пакетика с порошкообразных веществом белого цвета. Изъятое направлено на исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 УК Украины "Захват заложников". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как ранее писал Главред, в апреле оперативники Днепровского районного управления милиции Киева задержали 32-летнего киевлянина за ряд краж из квартир.

Мужчина два месяца, как освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. Но уже через несколько дней после освобождения начал снова промышлять квартирными кражами. Поскольку он является наркозависимым, большую часть денег, полученных от продажи краденного, он тратил на покупку наркотических средств.

 Злоумышленника интересовали только квартиры, расположенные на первом этаже. Проникнув в помещение, он забирал деньги, золотые изделия, ноутбуки – то, что можно было вынести под курткой. Таким образом вор успел обокрасть 12 квартир. Проведя оперативно-розыскные мероприятия, оперативники задержали его рано утром дома.

фото: svit24.net

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