Украину вновь лишили олимпийской медали: подан протест

{1-} В субботу, 4 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде легкоатлетка Людмила Иосипенко, которая завоевала бронзу в семиборье, была лишена медали.

Украинская сторона подала протест. Об этом со ссылкой на Национальный олимпийский комитет сообщает Интерфакс-Украина.

Иосипенко была лишена бронзовой медали в семиборье после протеста немецкой стороны на дисквалификацию их спортсменки Лилли Шварцкопф.

Согласно окончательному результату соревнований в данном виде спорта, немецкая спортсменка заняла второе место, золото у британки Джессики Энис, а россиянка Татьяна Чернова переместилась на третью позицию. Так Иосипенко оказалась на 4-м месте. Еще одна представительница Украины Анна Мельниченко заняла 10-е место.

Ранее «Главред» сообщал, что Украину уже лишали побед. Так, национальная сборная была лишена бронзовой медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин. Однако тренер заявил, что украинские гимнасты были достойны даже не бронзы, а серебра.

фото: НОК Украины

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