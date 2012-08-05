На Львовщине отравились 16 человек, среди них - 8 детей

{1-} В субботу, 4 августа, во Львовской области во время празднования дня рождения произошло массовое отравление. 16 человек, среди которых 8 детей, были госпитализированы.
ЧП произошло в селе Шегини. Об этом «Главред» сообщает пресс-службе МЧС.
Все отравившиеся отмечали день рождения в доме семейного типа и употребляли блюда домашнего приготовления. Пострадавшие госпитализировали в инфекционное отделение Мостисскую центральную районную больницу.
По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 7.00 воскресенья, 5 августа, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Точная причина заболевания устанавливается.
Ранее «Главред» сообщал, что в Житомирской области произошло массовое отравление, во время которого пострадали 15 человек. Причиной заболевания стало употребление некачественных продуктов питания во время празднования в селе 12 июля храмового праздника (святых апостолов Петра и Павла), где всего присутствовало 75 человек.
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