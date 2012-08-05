Мадонна дала концерт в Киеве с опозданием в 3 часа

{1-} Американская певица Мадонна, которая в субботу, 4 августа, дала концерт в Киеве, начала свой свое шоу с опозданием в 3 часа. При этом днем на саундчек поп-звезда прибыла около 16:00 вместо запланированных ранее 13:00, сообщает ТСН.

С 6:00 утра под НСК «Олимпийский» более ста самых преданных фанатов поджидали возможность первыми попасть на танцпол и занять удобные места. Поклонников певицы не пугал ни дождь, ни жара.

Среди публики много было гостей с России и Казахстана, которые прибыли в Киев специально на концерт Мадонны. Тем временем киевляне встречали днем поп-королеву у выдающихся исторических памятников столицы и поражались конспирации, которую устраивала охрана.

«Я не понимаю, зачем ее закрывают. Она какое-то страшилище, что ли?», - возмутился один из прохожих.

Концертное действо должно было начаться «разогревом» в 19:00, однако старт отложили на два часа. На «Олимпийском» организаторы собрали не менее 30 тысяч поклонников певицы.

фото, видео: tsn.ua

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