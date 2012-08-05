Регионал Лукьянов все-таки заплатил штраф за лихачество

{1-} Нардеп-регионал Владислав Лукьянов пришел в ГАИ и признал свою вину в превышении скорости. Наложенный штраф политик не обжаловал, а оплатил его на месте.
Правда, касается этот случай не инцидента с фотографией из социальной сети, а сюжета на телевидении. На прошлой неделе депутат-регионал показал, как разгонялся до 270 км/ч на Бориспольской трассе, сообщает ТСН.
Политик заверил, что ездит так только в исключительных ситуациях и другим это повторять не советует.
Нардеп говорит, что пошел на нарушение перед камерами, чтобы показать качество дорог и доказать: угрозы другим водителям, даже на такой скорости, он не создает.
Однако милиция телеэксперимент исключительным случаем не посчитала и составила административный протокол.
Ранее «Главред» сообщал, что Лукьянов выложил на своей страничке в Facebook фото спидометра своей машины, на котором красовалась цифра более 240 км/ч.
Позже регионал подчеркнул, что этот показатель не является его личным рекордом, и на Бориспольской трассе его машина разгонялась до 310 км/час.
Фото: Facebook/Владислав Лукьянов
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