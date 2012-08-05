Тренер об украденной у Украины бронзе: бывший СССР пытаются «наклонить»

{1-} После того, как на Олимпиаде украинку Людмилу Йосипенко лишили «бронзы» в семиборье, главный тренер сборной Александр Апайчев заявил, что в Лондоне страны бывшего СССР пытаются «наклонить», сообщает «Сегодня».

Йосипенко была третьей перед последним видом - бегом на 800 метров - однако в этой дисциплине ее обошла немка Лилли Шварцкопф. Последовала небольшая пауза перед официальным объявлением результата и оказалось, что немку дисквалифицировали. Таким образом, «бронза» досталась нашей спортсменке. Но вскоре немцы подали протест и его удовлетворили. У Украины забрали награду!

Как рассказал Апайчев, Украина подала протест на результат забега на 800 метров, но его отклонили.

- После объявления результатов немка была дисквалифицирована в беге на 800 метров и наша Йосипенко заняла третье место. После этого немцы подали протест, который удовлетворили. Но мы тоже с техническим лидером смотрели видео - немка четыре раза наступила на линию!!! Это видно явно! Мы подали встречный протест. Его отклонили. Это просто какой-то бред, - говорит тренер.

Судьи на Олимпиаде "украли" победу украинца из-за простой ошибки

- Причина дисквалификации Шварцкопф?

- Немка, когда стартовала, на вираже несколько раз наступила на внутреннюю бровку. Это грубое нарушение. Одного раза достаточно, чтобы снять спортсмена. Поэтому ее и дисквалифицировали. И это было правильное решение.

- Она говорила, что это не ее нога была на линии.

- Мы пересматривали этот забег несколько раз и с разных точек. Было четко видно, что она наступает на линию.

- Шансы вернуть награду есть?

- После награждения, не знаю. Но, думаю, мы будем еще говорить на эту тему. Но Спортивный арбитражный суд после апелляционного жюри не рассматривает этот вопрос. Это какой-то произвол. Необъяснимая ситуация абсолютно. Для меня это грустно и противно.

- Это не первый случай судейского произвола на Олимпиаде по отношению к Украине.

- Я вижу. Впечатления складывается, что бывшие страны Советского Союза пытаются «наклонить».

Ранее «Главред» сообщал, что Украину уже лишали побед. Так, национальная сборная была лишена бронзовой медали в командных соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин. Однако тренер заявил, что украинские гимнасты были достойны даже не бронзы, а серебра.

фото: НОК Украины

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