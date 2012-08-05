На Прикарпатье задержан подозреваемый в убийстве школьника

{1-} В Ивано-Франковской области задержан житель Городенковского района, 1984 года рождения, которого подозревают в убийстве 15-летнего юноши.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области сообщает УНИАН.

Ранее «Главред» сообщал, что 29 июля тело парня с телесными повреждениями обнаружено на поле подсолнечника в с. Рогиня Городенковского района. Досудебным следствием установлено, что накануне между подозреваемым в убийстве и погибшим возник конфликт на сельской дороге, который впоследствии перерос в драку. Взрослый мужчина решил выяснить отношения со школьником и нанес подростку смертельные ранения.

На Одесчине 14 молодчиков избили парня, а потом посадили на кол

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде взятия под стражу. Досудебное следствие по делу продолжается.

Также напомним, что под Одессой произошло ЧП - полтора десятка молодчиков избили 28-летнего мужчину - били ногами, тело резали разбитой бутылкой и несколько раз переехали машиной. Под конец издевательствам его посадили на кол и поехали дальше развлекаться.

фото: iskra-news.info

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