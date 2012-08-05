В Йемене смертник взорвал 30 человек

{1-} В Йемене очередной повстанец-смертник, активировавший взрывное устройство в провинции Абьян, унес жизни более 30 человек, отомстив, таким образом, за налет беспилотника, сообщают власти страны.

Еще около 20 человек получили травмы при взрыве на похоронах в городе Джаар, сообщает BBC.

Как отметило военное руководство страны, процессия в Джааре была посвящена погибшему информатору правительственных войск, внесшему весомый вклад в борьбу с «Аль-Каидой».

Ранее пять вооруженных бойцов организации погибли в пустыне при обстреле с беспилотника.

В июне текущего года руководство Йемена заявило об установлении полного контроля над провинцией Абьян, поблагодарив местные племена за помощь в сопротивлении «Аль-Каиде».

Ранее «Главред» сообщал, что 14 мая были уничтожены 30 боевиков местной «Аль-Каиды» в провинции Абьян на юге Йемена в результате вооруженных столкновений с национальной армией.

Для проведения масштабной операции по зачистке местности от экстремистов военные применили боевые самолеты и тяжелую артиллерию. Рейд был проведен в населенном пункте Эль-Хурур ранним утром. Эта местность и соседний город Джаар находятся под контролем боевиков «Аль-Каиды» с прошлого года.

фото: sbs.com.au

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