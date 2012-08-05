Украина борется за олимпийскую медаль в парусном спорте

На проходящей в Лондоне Олимпиаде продолжаются соревнования в парусном спорте. Украинка Ольга Масливец в субботу, 4 августа, выиграла одну из гонок в дисциплине RS-X у женщин, а еще в одной заняла третье место. Такие результаты позволяют нашей спортсменке после восьми гонок из 11-ти занимать 3-е место в общем зачете и рассчитывать на медаль, сообщает «Сегодня».
{1-}
В этой же дисциплине у мужчин наш Максим Оберемко пока идет на 26 месте.
В дисциплине «Лазер» общем зачете украинец Валерий Кудряшов занимает лишь 44 место, медали будут разыграны 6 августа.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Мужчины. Дисциплина «Лазер». Гонка 9. Валерий Кудряшов - 38 место
Мужчины. Дисциплина «Лазер». Гонка 10. Валерий Кудряшов - 43 место
В общем зачете Кудряшов занимает 44-е место, медали будут разыграны 6 августа
Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Ольга Масливец - 1 место
Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Ольга Масливец - 3 место
В общем зачете Масливец занимает 3-е место, впереди еще три гонки.
Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Максим Оберемко - 23 место
Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Максим Оберемко - 14 место
В общем зачете Оберемко занимает 26-е место, впереди еще три гонки.
фото: isport.ua
Новости по теме:
Тренер об украденной у Украины бронзе: бывший СССР пытаются «наклонить»
Украину вновь лишили олимпийской медали: подан протест
Судьи на Олимпиаде "украли" победу украинца из-за простой ошибки
На Олимпиаде украинских гимнастов лишили медали