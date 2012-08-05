Травмы не пустили троих украинских штангистов на Олимпиаду

{1-} Трое украинских тяжелоатлетов снялись с Олимпиады. Артем Иванов, Светлана Чернявская и Артем Удачин из-за травм не смогут принять участие в соревнованиях, сообщает «Сегодня».

Один из ведущих тяжелоатлетов Украины Артем Иванов не смог выступить на Олимпийских играх в Лондоне. Накануне старта соревнований тяжелоатлетов (94 кг) в субботу стало известно, что Иванов не прилетел в столицу Великобритании.

Перед поездкой в Лондон украинец травмировался. Как объяснил сам спортсмен, он на тренировке неудачно взял штангу на грудь, и нога под весом пошла в сторону. Он порвал связки. Возможно, Иванову потребуется операция.

Также стало известно, что наши тяжелоатлетки Светлана Чернявская (+75 кг) не смогла восстановиться после травмы, полученной за месяц до старта Олимпиады, а Артем Удачин (+105 кг) во время последних тренировок повредил колено. Они также не выступят на Играх в Лондоне.

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