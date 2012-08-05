В Германии разбился самолет, погибли 4 человека

{1-} В воскресенье, 5 августа, утром в Германии разбился одномоторный самолет. Четыре человека, находившиеся на его борту, погибли.

Как сообщили в местных правоохранительных органах, инцидент произошел недалеко от города Кобург (федеральная земля Бавария) на аэродроме Штайнрюккен, сообщает ИТАР-ТАСС.

Самолет, по неизвестным пока причинам, упал сразу после взлета в расположенный рядом лесной массив. Другие детали происшествия не приводятся.

Ранее «Главред» сообщал, что на Закарпатье около с. Руский Мочар Великоберезнянского района в горной местности упал легкомоторный самолет "Diamond DA-42" Госпогранслужбы, вследствие авиационной катастрофы погибли 3 человека.

фото: ukrboard.com.ua

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