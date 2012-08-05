Олимпийскую чемпионку наградили пожизненными гамбургерами и картошкой фри

{1-} Олимпийская чемпионка Ребекка Сони из США, завоевавшая в Лондоне два золота в плавании, получила неожиданный подарок - она обеспечена фастфудом на всю жизнь.

Владельцы одного из ресторанов быстрого питания решили вознаградить спортсменку и каждую неделю на протяжении всей ее жизни будут доставлять ей бесплатно по одной порции гамбургера, картошки-фри и напитка, сообщает ИТАР-ТАСС.

Дело в том, что компания расположена в Нью-Джерси, где и родилась чемпионка Олимпиад в Лондоне-2012 и Пекине-2008.

«Как жители Нью-Джерси, мы очень горды победами Сони на Олимпиаде и счастливы поставлять ей наши гамбургеры всю жизнь», - говорится в заявлении компании.

Реакция самой спортсменки на такой подарок пока неизвестна.

Ранее «Главред» сообщал, что украинские пловцы показали обнадеживающие результаты. Так, на 200-метровке на спине 17-летняя киевлянка Дарья Зевина финишировала второй, пловец Андрей Говоров в полуфинале 50-метровки вольным стилем пришел третьим. Однако позже они выбыли их соревнований.

фото: thehollywoodgossip.com

Эксклюзивные репортажи «Главреда» из Лондона читайте здесь.

Новости по теме:

На Олимпиаде украинские пловцы финишировали вторыми и третьими

Третий рекорд дня на Олимпиаде: снова плавание

Американец стал 16-кратным олимпийским чемпионом