В Швеции найден «черный ящик» разбившегося норвежского самолета

В Швеции на горе Кебнекайсе военные случайно обнаружили один из двух «черных ящиков» разбившегося в марте во время учений самолет ВВС Норвегии «Геркулес».

Об этом со ссылкой на СМИ Норвегии и Швеции сообщает РИА Новости.

Поиски самописцев, записи которых могли бы объяснить причину крушения, были прекращены из-за сложных погодных и климатических условий, их должны были продолжить после таяния снега в горах. К поискам специальные группы приступили в последние несколько недель.

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«Я заметил какой-то предмет на заснеженной вершине по чистой случайности», - сказал обнаруживший ящик Карл-Йохан Олофссон.

Ярко-оранжевый ящик находился на заснеженной вершине примерно в 100 метрах от места крушения, сообщает норвежская телерадиокомпания НРК.

«Скала была слишком крутой, нам пришлось использовать веревки, чтобы добраться до предмета. Когда я его раскопал, я сразу понял, что это такое», - сказал Олоффсон.

Эксперт по безопасности полетов Ханс Кьель скзал в интервью журналистам, что это важная находка, которая позволит, наконец, объяснить причину крушения самолета, о которой специалисты до сих пор только гадали.

«Это фантастика, что ящик найден. Если удастся расшифровать записи, будет получен ответ на вопрос, почему разбился самолет», - сказал Кьель.

Сообщается, что «черный ящик» будет отправлен в специальную лабораторию в Великобритании, где специалисты попытаются расшифровать записи. Первые результаты могут быть получены уже через несколько недель, сообщает НРК. Ранее «Главред» сообщал, что норвежский военно-транспортный самолет «Геркулес» (Hercules C-130J) принимал участие в международных военных учениях, регулярно организуемых в зимних условиях. Он направлялся из Норвегии в аэропорт шведского северного города Кируна и разбился 15 марта этого года на горе Кебнекайсе в Швеции. Все пять членов экипажа погибли. Во время поисковой операции обнаружить «черные ящики» самолета не удалось.

фото: vg.no

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