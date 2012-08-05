В Литве фермер перекрыл дорогу в Латвию

{1-} Жители северо-востока Литвы не могут въезжать в Латвию по дороге Рокишкис — Ильзенбергас из-за латвийского фермера, который запретил проезд автомобилей по своей земле.

По информации литовской газеты Lietuvos rytas, между представителями Литвы и Латвии была договоренность, по которой стороны должны были отремонтировать свои участки дороги. Литовские дорожники отремонтировали свой участок, но их латвийские коллеги этого не сделали. Вместо этого на границе со стороны Латвии появился знак, запрещающий движение, сообщает Delfi.lv

Издание пишет, что знак появился месяц назад, когда латвийский фермер смог вернуть принадлежащую ему землю. Дорога оказалась в пределах его участка земли. О том, что будет осуществляться возвращение земли, латвийские власти перед началом ремонта дороги муниципалитет Рокишкского района не предупредили.

Перед началом ремонта дороги мэр Рокишкского района Видмантас Канопа спросил латвийские власти, целесообразно ли ремонтировать дорогу. Соседи заверяли, что ремонт необходим, обещали продолжить работы на своей территории.

Хотя участок отдаленной дороги у границы с Латвией не используется, литовские дорожники и в эти дни наносят на дорогу разметку. Они все еще надеются, что соседи изменят свою позицию, пишет газета.

Запрещающий движение транспорта в Латвию знак на дороге появился примерно месяц назад, а на литовской территории остались знаки, информирующие о плате за проезд, ограничениях скорости.

foto: stock.xchng

Новости по теме:

Латыши изготовили Обаме паспорт «негра»

За проезд на красный свет грозит конфискация машины

Рада разрешила блокирование дорог ради Януковича, Азарова и Литвина