В Одессе проститутки завели «официальный сайт»

В Одессе проститутки начали активно осваивать новые информационные технологии. Жрицы любви из Южной Пальмиры представили свой «официальный» сайт. Правда, официальность странички обусловлена только лишь в титульной строке, а вот хостинг остался иностранным.

Тем не менее, на сайте – фотографии одесских путан, в том числе и VIP-класса. Также здесь представлен полный перечень услуг каждой отдельно взятой девушки, расценки и телефоны (без указания, это «рабочий» или личный), сообщает интернет-издание 048.ua.

Посетители сайта также могут без труда пообщаться с администрацией электронного публичного дома и, даже, в случае если вы - девушка, и ваше поведение не отягощено пуританскими нравами, - оставить свою анкету на сайте. В общем – чего душа и тело пожелают.

Такие вот откровения в сети странно сочетаются с показателями работы профильного управления одесской милиции. Ведь здесь весь компромат: и расценки, и прейскурант и даже номера телефонов. Да и сайтов таких с «ночными бабочками» Одессы – более, чем достаточно. А вот официальный один.

Как гласит надпись, сайт не простой, а «официальный». В «официальном интернет-представительстве» одесских путан 41 девушка и 20 «жриц» VIP-класса.

Любая, решившаяся на «это» одесситка может стать одной из них. А вот клиенты имеют возможность связаться напрямую с администрацией сайта.

Ранее «Главред» сообщал, что накануне Евро-2012 в Донеце выпустили глянцевый каталог с проститутками (ФОТО), а в аэропорту «Борисполь» раздавали карты Киева с рекламой секс-услуг. характера.

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