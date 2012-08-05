После 40-градусной жары в Украине похолодает до 9-ти градусов

{1-} В понедельник, 6 августа, в Украине сохранится преимущественно сухая, знойная погода: температура ночью 16-24, днем жара 30-39 градусов.

С 7 по 12 августа с запада на восток Украины будут перемещаться активные атмосферные фронты, 7-го сильные ливни, грозы, град и шквалы, 15-20 м/с ожидаются на западе и в северных областях, сообщает ТСН.

А с 8 по 12-е местами в центральных и восточных, на юге осадки не ожидаются.

Температура на западе снизится ночью от 17-19 градусов в начале недели до 9-14 в конце недели, днем похолодает от 24-32 до 19-25 градусов.

В северных и центральных областях в течение недели жара ослабнет незначительно: температура ночью от 17-20 до 12-17, днем от 30-39 до 28-33.

Существенно похолодает только в воскресенье, температура днем не превысит 19-26 градусов.

На юге и востоке будет преобладать знойная погода: температура ночью 20-26, днем 30-39 градусов.

фото: orelgrad.ru

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