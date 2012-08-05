В ужасном ДТП под Днепропетровском погибли три россиянки

В субботу, 4 августа, на скоростной автотрассе под Днепропетровском произошло ДТП, в результате которого погибло 3 граждан России.

22-летняя россиянка, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигалась со стороны Харькова в Днепропетровск. По неизвестным причинам девушка на ровном участке дороги не смогла справиться с управлением и совершила наезд на бетонное ограждение и края дороги, после чего автомобиль вылетел с трассы и рухнул с путепровода вниз на землю, где несколько раз перевернулся, сообщает 24zp.org.ua.

Водитель и две девушки-пассажира от полученных травм погибли, еще две девушки на скорой помощи увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Очевидцы рассказывают, что несколько семей из России возвращались с отдыха. Все мужчины сели в одну машину, а девушки - в эту злополучную «Шевроле», которая разбилась.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 июля в Черниговской области разбился автобус, который вез из России в Почаевскую лавру Тернопольской области паломниц. Сразу погибли 14 человек, позже скончалась еще одна пострадавшая.

фото, видео: fotodtp.net, youtube.com

Новости по теме:

ДТП под Днепропетровском: машину разорвало надвое, погибли пять человек

На Черниговщине разбился автобус: 14 россиян погибли, 22 ранены

ДТП в Полтаве: в свадебном автобусе разбились 8 россиян

В ДТП на Херсонщине пострадали россияне