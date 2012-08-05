В США лесной пожар уничтожил целый город

Сильные лесные пожары, бушующие в США, уничтожили небольшой город Лютер в Оклахоме, что в 30 км от Оклахома-Сити. К счастью, ни один из его 600 жителей не пострадал - они были спешно эвакуированы.

В субботу в этом районе бушевали более 15 очагов возгораний. Площадь самого крупного из пожаров - в округе Крик - оценивается в 20 тыс. га. Еще один, в округе Пэйн, охватывает территорию в 9 тыс. га, сообщает ИТАР-ТАСС.

Полиция не исключает, что пожар был подстроен - в службу спасения города поступил анонимный звонок о том, что неизвестный мужчина бросал в сухую траву подожженные газеты. «Ведется розыск подозреваемого», - сообщил официальный представитель полиции округа Оклахома Марк Майерс.

Засуха привела к уничтожению сотен тысяч гектаров посевов зерновых и других сельскохозяйственных культур. По данным экспертов, с середины июня этого года цены на пшеницу выросли на 50 проц, кукурузы - на 45 проц. Это грозит повышением цен не только на хлеб и другие пищевые продукты, но также корм для животных, и, в конечном итоге, мясо.

Оклахома - не единственный штат, который охвачен лесными пожарами.

Ранее «Главред» сообщал, что огненная стихия также бушует в штатах Аризона, Арканзас, Колорадо и Юта, которые также изнывают от аномальной жары и засухи.

фото, видео: youtube.com

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