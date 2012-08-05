Во Львове гаишники отстреливались от 40 цыган

{1-} Во Львове произошло очередное ЧП - около 40 цыган устроили драку с сотрудниками ГАИ, которые хотели проверить документы. При этом правоохранителям даже пришлось отстреливаться.

Все началось с того, что вечером 3 августа сотрудники ГАИ остановили автомобиль ВАЗ. Правоохранители попросили водителя предъявить документы и провериться на употребление запрещенных веществ. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области сообщает «УРА-Информ».

В ответ водитель и пассажир автомобиля напали на гаишников. Через несколько минут к драке присоединились около 10 цыган, а позже их количество возросло до 40.

Сотрудникам ГАИ пришлось вызвать «Беркут» и работников Госслужбы охраны. Чтобы успокоить цыган правоохранителям пришлось 5 раз выстрелить в воздух.

Два самых активных участников драки были задержаны. Возбуждено уголовное дело за сопротивление работнику правоохранительного органа и причинение ему легких или средней тяжести телесных повреждений.

Ранее «Главред» сообщал, что в Донецкой области битами и отверткой был убит сотрудник ГАИ, как оказалось это сделали цыгане, возвращавшиеся на автомобиле с поминок.

фото: wek.com.ua

Новости по теме:

Донецкого гаишника убили цыгане, возвращаясь с поминок

На Донбассе гаишника забили до смерти битами и отвертками

В Запорожье активисты "Дорожного контроля" подрались с ГАИ (ВИДЕО)