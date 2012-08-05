Во Вьетнаме прошел первый в стране гей-парад

{1-} Десятки ЛГБТ-активистов во Вьетнаме приняли участие в первом гей-параде в истории этой страны.

Они проехали по улицам Ханоя на мотоциклах и велосипедах, украшенных флагами и воздушными шарами всех цветов радуги, сообщает ВВС.

Гей-активисты выразили поддержку сделанному в прошлом месяце заявлению коммунистического правительства страны о том, что, вероятно, пришло время законодательно закрепить возможность заключения однополых браков.

Подобные изменения сделают Вьетнам первой азиатской страной, признающей однополые браки.

Ранее «Главред» сообщал, что проведение гей-парада в Киеве сорвалось из-за многочисленных противников этого мероприятия. О намерении разогнать его заявили националисты и казаки

фото: zing.vn

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