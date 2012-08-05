На Олимпиаде отклонили еще одну апелляцию Украины

{1-} На Олимпиаде Апелляционное жюри отклонило очередной протест украинской сборной по результатам соревнований в семиборье, передает НОК Украины.

Единогласным решением жюри отказало украинкам в удовлетворении протеста по результатам семиборья, где Людмила Йосипенко оказалась на четвертом месте.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, украинка показала высокий результат, набрав в сумме 6618 очков, что стало ее личным рекордом.

Во время последнего вида соревнований – бега на 800 м – на стартовом вираже судья констатировал у немки Лили Шварцкопф нарушение правил ИААФ (Международной федерации легкой атлетики прим.ред.) – заступ на линию беговой дорожки. За это нарушение рефери соревнований дисквалифицировали немку.

Благодаря этой дисквалификации украинка поднялась на третью ступеньку, что было зафиксировано соответствующими протоколами.

Сразу после окончания соревнований немецкая сторона подала протест, который возобновил окончательные результаты по итогам соревнований и вернул Шварцкопф на второе место.

После пересмотра видео сразу свои протесты в Апелляционное жюри подали украинская и российская делегации, чтобы отстоять права своих спортсменок, которые претендовали на медали разных достоинств.

Оба протеста были отклонены единогласным решением Апелляционного жюри, решение рефери о дисквалификации немецкой спортсменки отменено.

Таким образом, золотую медаль получила Джессика Эннис (Великобритания), серебряную – немка, а россиянка Татьяна Чернова опустилась на третье место.

Украинка Людмила Йосипенко оказалась на четвертом месте.

Фото: НОК Украины

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