В Харькове мусор убирают волонтеры из Британии

{1-} Волонтеры-экологи из Великобритании собирают мусор в Харькове под лозунгом «Ради достойной жизни – сортируем в селе мусор».

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Акция проходит в селе Терновое под Харьковом. Британцы будут гостить здесь неделю – шестеро взрослых и семилетний мальчик приехали из Лондона на собственном автобусе – учить местных бережно и экономно относиться к окружающей среде.

Назвали акцию – международный лагерь «Экошко». Его лозунг: «Ради достойной жизни - сортируем в селе мусор».

Винка Петерсен, одна из британских активисток, рассказывает: ничего страшного в Украине не увидела, мусора здесь не больше, чем, например, в Сенегале, Гане или Румынии, куда Винка ездила с похожими проектами.

«Я уже довольно давно занимаюсь подобными акциями, считаю, что это – дело будущего. И этот проект – он значительно сложнее, чем просто уборка леса. Он и социальный, и образовательный, и воспитательный. Он объединяет людей общей целью», - говорит активистка.

Сбор стекла и пластика в лесу для детей – в первую очередь игра, считает Винка, но эта игра незаметно учит малыша бережно относиться к природе.

Украинские дети, хотя сначала и опасаются иностранцев, уже через несколько дней становятся лучшими друзьями: в действительности они любознательны, дружелюбны, охотно общаются (преимущественно жестами) и – по примеру гостей – с удовольствием убирают мусор в соседнем лесу.

фото: world.fedpress.ru

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