Мадонна сразу после концерта в Киеве отправилась в Москву

После окончания концерта на НСК «Олимпийский» в Киеве поп-звезда Мадонна, вместе с любовником и детьми, отправилась на чартерном рейсе в Москву.

Певица вылетела из аэропорта Борисполь, передает ТСН.

Выступление Мадонны в Москве запланировано на 7 августа.

Вместе с певицей в столицу России приедут более 100 музыкантов и танцоров, а также около 400 человек – персонала.

В Москве на концерте Мадонны впервые будет организована специальная люкс-ложа для особо важных гостей.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 4 августа, в субботу, Мадонна выступила для украинской публики.

Несмотря на задержку концерта на 3,5 часа, в социальных сетях преобладают положительные комментарии от зрителей этого шоу.

фото, видео blameitonmadonna.blogspot.com, vk.com, youtube.com

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