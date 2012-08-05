Премьер-лига: "Металлург" в Запорожье проиграл "Ильичевцу"

{1-} Мариупольский «Ильичевец» на выезде уверенно переиграл запорожский «Металлург» в четвертом туре украинской Премьер-лиги - 0:3.

В начале обоих таймов запорожцы показывали довольно неплохую игру, однако гости спокойно переводили поединок в нужное для себя русло.

К концу первого тайма более уверенно выглядел «Ильичевец», который и открыл счет - на 44 минуте после подачи со штрафного от Кравченко Пуканыч на дальней штанге переправил мяч в сетку – 0:1.

В дебюте второго тайма уже сам Кравченко пробил вратаря «Металлургов»: на 53 минуте после передачи Таргамадзе, он с 7 метров расстрелял ворота хозяев – 0:2.

Во втором тайме удары по воротам со стороны обеих команд были большой редкостью, при этом «Металлург» так и не смог создать каких-то серьезных моментов, кроме отрезка в дебюте.

В добавленное арбитром время Тейку нарушил правила, получил вторую желтую карточку и запорожский клуб остался в меньшинстве. Этот фол и принес третий гол хозяевам – Ярошенко со штрафного отправил мяч в сетку – 0:3.

Металлург З - Ильичевец 0:3

Голы: Пуканыч, 44, Кравченко, 53, Ярошенко, 90+3

Металлург З: Шевченко, Опанасенко, Тейку, Матеус, Соболь (Штурко, 57), Ашраф, Цуриков, Жуниор (Каськов, 78), Писоцкий, Белик, Матяж (Рудыка, 46)

Ильичевец: Худжамов, Довгий (Пуканыч, 26), Ищенко, Чижов, Бутко, Федотов, Виценец, Кравченко (Кожанов, 63), Путивцев, Окриашвили, Таргамадзе (Ярошенко, 76)

Предупреждения: Соболь, Тейку, Рудыка - Путивцев

Удален: Тейку, 90+2 (2ЖК)

Фото: fcmetalurg.com

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