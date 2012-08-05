Энди Мюррей в финале Олимпиады обыграл великого Федерера

Британский теннисист Энди Мюррей сегодня, 5 августа, победил великого швейцарца Роджера Федерера и завоевал золотую медаль Олимпиады.
Финальный поединок мужского олимпийского турнира в одиночном разряде завершился разгромом: 6:2, 6:1, 6:4 в пользу Мюррея.
Третье место и бронзовая медаль достались аргентинцу Хуану Мартину дель Потро, который в матче за третье место победил серба Новака Джоковича 7:5, 6:4.
Фото:london2012
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