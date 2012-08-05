В России фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили массовое побоище

{1-} На платформе «Ховрино» под Москвой вечером 5 августа произошла массовая драка футбольных болельщиков.
В драке участвовали фанаты московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо», передает Lenta.ru.
По словам очевидцев, в побоище принимали участие около 50 болельщиков.
Драка продолжалась около десяти минут.
Усиленных нарядов полиции, которые могли бы разнять дерущихся, поблизости не оказалось и в результате несколько человек получили травмы, в том числе и тяжелые.
В результате инцидента было задержано отправление одной электрички, следовавшей из Москвы в сторону Химок.
Отметим, что матч российского первенства между командами «Спартак» и «Динамо» начался в 21:00 по московскому времени в подмосковных Химках.
Фото: wikipedia.org
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