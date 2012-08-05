Украинка поборется за медаль Олимпиады в спринте

{1-} Украинская спортсменка Любовь Шулика пробилась в четвертьфинал турнира по спорт-треку на Олимпийских играх в Лондоне.

В воскресенье, 5 августа, в 1/8 финала она уступила немке Кристине Фогель, однако в дополнительной попытке была быстрее соперниц из Гонконга и Голландии.

В четвертьфинале Любовь Шулике будет противостоять австралийка Анна Миарес.

Они встретятся на треке уже в понедельник, 6 августа.

Фото: НОК Украины

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