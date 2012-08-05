Беларусь обогнала Украину в медальном зачете Олимпиады

{1-} Благодаря золотым медалям в стрельбе и теннисе, двум серебряным медалям в плавании, а также бронзе в тяжелой атлетике и теннисе, национальная сборная Беларуси в общем зачете Олимпиады поднялась на 18 место.

Сборная Украины с 2 золотыми и 4 бронзовыми медалями - на 21 месте.

Выше других стран бывшего СССР в общем зачете Олимпиады оказался Казахстан: четыре победы в тяжелой атлетике и победа в соревнованиях велосипедистов принесли казахам пять золотых медалей, что позволило команде оказаться на восьмом месте.

Российские атлеты, завоевавшие 3 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых наград - на 10-м месте.

Литва, с 1 золотой и 1 бронзовой медалью - на 31 месте. На 34-й позиции - Грузия, с 1золотой медалью.

Азербайджан, в активе которого 1 серебро и 1 бронза - на 42 месте, Молдова - 53 (2 бронзы). Армяне занимают 55 строчку с 1 бронзовой наградой.

Новости по теме:

Украинка поборется за медаль Олимпиады в спринте

Дневник Олимпиады. Надежды и поражения Украины

Тренер об украденной у Украины бронзе: бывший СССР пытаются «наклонить»

Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады

Дневник Олимпиады. Украинцы продолжают борьбу за награды