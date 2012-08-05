В НАСА готовят посадку марсохода Curiosity

{1-} К посадке на Марс, запланированной на утро 6 августа, готовится марсоход Curiosity («Любопытство»).

Погода на поверхности планеты благоприятна, и два орбитальных аппарата «Марс-Одиссей» и MRO готовы ретранслировать информацию на Землю, сообщили специалисты НАСА, передает РИА «Новости».

«Все системы в порядке, аппарат находится в фазе подготовки к входу в атмосферу, космический аппарат правильно сориентирован. Аккумуляторы заряжены на 100%, у нас устойчивая связь», - заявил Брайан Порток (Brian Portock), заместитель главы проекта.

По его словам, первоначальным планом предусматривалась последняя, шестая коррекция траектории за девять часов до входа в атмосферу, но эта коррекция не понадобится – аппарат движется точно к цели.

«Команда готова, космический аппарат готов. Марс «сотрудничает» с нами - погода в районе кратера Гейла прекрасная», - добавил Адам Стелтцнер, руководитель группы, занимающейся фазой посадки аппарата.

Он пояснил, что в атмосфере Марса могут быть пылевые облака или облака, состоящие из кристаллов льда, но на данный момент атмосфера в районе места посадки – в районе кратера Гейла, который находится в южном полушарии планеты – абсолютно прозрачна.

Зонд стартовал с космодрома на мысе Канаверал 26 ноября 2011 года. Марсход должен коснуться колесами поверхности планеты в понедельник, 6 августа, в 05.17 по Гринвичу (08.15 по Киеву).

Поскольку радиосигнал идет от Марса до Земли 14 минут, специалисты узнают об успешной посадке только в 05.31 по Гринвичу.

Для посадки марсохода специалисты НАСА разработали новую, никогда прежде не использовавшуюся технологию Sky Crane («небесный кран»). Ровер опустится на поверхность планеты не на платформе с двигателями, как советские луноходы, не в коконе из пневматических мешков, как Spirit и Opportunity, а на тросах с «небесного крана» - «тарелки» с ракетными двигателями, которая поставит марсоход сразу на его собственные колеса.

Аппарат встретится с атмосферой Марса на скорости около 5,9 километра в секунду. Примерно за 10 минут до входа в атмосферу его двигатели остановят вращение аппарата, он сбросит перелетный модуль с антеннами и солнечными батареями, а еще через две минуты – два 75-килограммовых вольфрамовых груза.

Сброс балласта изменит центр масс аппарата, и он подставит потоку набегающего воздуха тепловой щит, который в атмосфере разогреется до 2,1 тысячи градусов.

Curiosity – представитель третьего поколения марсоходов. Он значительно превосходит по своим возможностям «предков»: почти игрушечного Sojourner, и несколько более солидных Spirit и Opportunity.

По размеру новый ровер примерно соответствует небольшому автомобилю и весит 899 килограммов. На его борту установлены 10 научных инструментов общей массой 75 килограммов.

Главная научная задача Curiosity – попытаться обнаружить следы воды, провести геохимические исследования и изучить те экологические ниши, где в прошлом или сейчас могли бы существовать живые организмы.

Фото: НАСА

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