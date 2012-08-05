Премьер-лига: обзор матчей дня

В футбольной Премьер-лиге 5 августа состоялись четыре матча четвертого тура.
В воскресных матчах встречались "Металлург" (Запорожье) - "Ильичевец", "Ворскла" - "Черноморец", "Арсенал" - "Днепр" и "Металлург" (Донецк) - "Металлист".
Металлург З - Ильичевец 0:3
Гол: Бакай, 45+1
Удален: Громов, 73
Арсенал: 12. Боровик, 4. Симоненко, 14. Матуку, 11. Старгородский, 13. Миколюнас, 27. Аржанов, 28. Полевой, 78. Валяев, 9. Ковпак, 20. Адийя, 22. Гоменюк Запасные: 77. Паньков, 8. Максимов, 19. Кобахидзе, 30. Шабанов, 52. Шахов, 7. Мазилу, 16. Шацких
Днепр: 77. Шелихов, 3. Мазух, 5. Мандзюк, 14. Чеберячко, 19. Денисов, 18. Зозуля, 8. Джулиано, 4. Кравченко, 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка Запасные: 91. Варцаба, 17. Стринич, 23. Одибе, 36. Бабенко, 88. Алиев, 11. Олейник, 99. Матеус
Голы: 0:1 Матеус, 65 - пенальти, Сандро Кобахидзе, 90'+2'
Предупреждения: Саулюс Миколюнас, 33'; Роман Зозуля, 50'; Ондржей Мазух, 57'; Владимир Полевой, 62'
Металлург Д - Металлист 2:2
Фото: football.ua
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