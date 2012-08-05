Украина завоевала бронзу в легкой атлетике

На Олимпиаде в Лондоне 5 августа копилка украинской сборной пополнилась еще одной медалью – бронзу в тройном прыжке завоевала Ольга Саладуха.

Отметим, что ей не хватило одного сантиметра до бронзовой медали.

В последней, шестой попытке, Саладуха прыгнула на 14,79 метра, однако следовавшая сразу за ней колумбийка Катерин Ибаргуен показала результат в 14,80.

Золото в тройном прыжке взяла Ольга Рыпакова из Казахстана с результатом 14,98.

Еще одна представительница Украины – Анна Князева – стала четвертой, прыгнув на 14,56. При этом она долгое время удерживала первую позицию, пропустив соперниц вперед лишь в последних попытках.

Тройной прыжок, женщины

1. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,98

2. Катерин Ибаргуен (Колумбия) - 14,80

3. Ольга Саладуха (Украина) - 14,79

4. Анна Князева (Украина) - 14,56

Фото: london2012.com

Новости по теме:

Беларусь обогнала Украину в медальном зачете Олимпиады

Украинка поборется за медаль Олимпиады в спринте

Дневник Олимпиады. Надежды и поражения Украины

Тренер об украденной у Украины бронзе: бывший СССР пытаются «наклонить»

Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады

Дневник Олимпиады. Украинцы продолжают борьбу за награды