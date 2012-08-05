Украина завоевала бронзу в легкой атлетике

На Олимпиаде в Лондоне 5 августа копилка украинской сборной пополнилась еще одной медалью – бронзу в тройном прыжке завоевала Ольга Саладуха.
Отметим, что ей не хватило одного сантиметра до бронзовой медали.
В последней, шестой попытке, Саладуха прыгнула на 14,79 метра, однако следовавшая сразу за ней колумбийка Катерин Ибаргуен показала результат в 14,80.
Золото в тройном прыжке взяла Ольга Рыпакова из Казахстана с результатом 14,98.
Еще одна представительница Украины – Анна Князева – стала четвертой, прыгнув на 14,56. При этом она долгое время удерживала первую позицию, пропустив соперниц вперед лишь в последних попытках.
Тройной прыжок, женщины
1. Ольга Рыпакова (Казахстан) - 14,98
2. Катерин Ибаргуен (Колумбия) - 14,80
3. Ольга Саладуха (Украина) - 14,79
4. Анна Князева (Украина) - 14,56
Фото: london2012.com
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