В Москву Мадонна улетела в свитере и тапочках

В Киеве Мадонна провела на полсуток дольше, чем в других европейских городах своего мирового тура. Певица впервые отошла от традиций из-за сильной усталости, сообщает ТСН.

По информации издания, менеджмент певицы планировал улететь еще вчера ночью, однако после концерта Мадонне не хватило бы сил выдержать короткий перелет в Москву: физические нагрузки и жара истощили певицу.

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Сегодня она отсыпалась в номере до обеда. Кортеж ждал ее от полудня. Выходила певица из черного хода под руки охранников, которые зонтиками закрывали певицу от фотографов и солнца. Одета Мадонна была в шерстяной с кожаными вставками свитер и джинсы, на ногах были домашние тапочки.

Напомним, в субботу, 4 августа, на НСК Олимпийский в Киеве состоялся концерт Мадонны. Певица задержала концерт в Киеве более чем на три часа

фото blameitonmadonna.blogspot.com

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