В США расстреляли прихожан сикхского храма

{1-}В США в штате Висконсин в пригороде Милуоки неизвестный открыл беспорядочную стрельбу в сикхском храме. По последним данным, стрелок убит полицейским. Сам полицейский госпитализирован с многочисленными ранениями. Он находится в критическом состоянии.

Погибли семь человек. Глава местного полицейского управления Брэдли Уэнтлад сообщил, что ходе осмотра здания храма полиция обнаружила четыре тела. Еще три были найдены снаружи, передает ИТАР-ТАСС.

Сейчас место происшествия оцеплено, все подъезды к храму перекрыты. У здания дежурят десятки машин скорой помощи. Полиция выясняет, были ли у преступника сообщники.

Точное число раненых неизвестно, нет и даже приблизительного описания происшедшего. По данным СМИ, стрельба началась около 11 утра по местному времени (20:00 по московскому времени). Примерно в это же время в храме должно было начаться богослужение.

Фото wedding.ua

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