Названа возможная причина бойни в США

{1-}Ситуация в американском городе Оук Крик (штат Висконсин), где в воскресенье вооруженный преступник открыл огонь в сикхском храме, находится под полным контролем полиции.

Согласно официальной информации, в результате стрельбы погибли семь человек, как минимум трое получили тяжелые ранения. Двое офицеров полиции, которые первыми на место происшествия, вступили в перестрелку с преступником. Один полицейский был убит, а второй госпитализирован с многочисленными огнестрельными ранениями. Врачи уверены, что он поправится.

Отряд спецназа провел обыск в здании храма, но не обнаружил следов присутствия возможного сообщника преступника, сообщает ИТАР-ТАСС. Версия о том, что убйиц было двое, не находит подтверждения и в рассказах свидетелей. Как заявил один из прихожан храма, стрелявший был белым мужчиной в возрасте около 30 лет. По его словам, он не был из числа регулярных посетителей храма, что позволяет предположить, что преступление было совершено на почве религиозной ненависти.

По данным полиции, стрельба началась около 10:30 по местному времени (19:30 по московскому времени), примерно за полчаса до начала богослужения. Из рассказа очевидцев следует, что первым от рук преступника пал священник, который находился у входа в здание. После этого стрелявший проследовал внутрь и открыл огонь по прихожанам, дожидавшимся начала утренней молитвы.

Соболезнования семьям погибших и раненым выразили в воскресенье губернатор штата Висконсин Скотт Уокер и президент США Барак Обама. По словам главы государства, он глубоко опечален инцидентом в Оук Крик и готов предоставить любую федеральную помощь в проведении расследования. "В это тяжелое время жители Оук Крик должны знать, что американский народ думает о них и молится за них, а наши сердца страдают вместе с семьями и друзьями убитых и раненых", — заявил Обама.

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