Украинский боксер вышел в полуфинал Олимпиады

Украинский боксер, чемпион мира 2011 года Александр Усик одержал важную победу над россиянином Артуром Бетербиевым, которая вывела его в полуфинал олимпийского турнира в весовой категории до 91 кг, сообщается на сайте НОК.

Уроженец Симферополя выиграл у своего соперника в четвертьфинале со счетом 17:13.

Полуфинальный бой с участием Александра состоится 10 августа.

Напомним, 5 августа, на Олимпиаде в Лондоне Ольга Саладуха пополнила копилку украинской сборной, завоевав еще одну медаль – бронзу в тройном прыжке.

В последней, шестой попытке, Саладуха прыгнула на 14,79 метра, однако следовавшая сразу за ней колумбийка Катерин Ибаргуен показала результат в 14,80.

Фото: fbu.net.ua

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