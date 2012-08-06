Борцы с педофилией требуют закрыть сеть "ВКонтакте" в 32 странах

{1-}Активисты российского движения по борьбе с педофилией "Охотники за головами" разослали в посольства 32 стран обращение, в котором просят ограничить доступ к социальной сети "ВКонтакте", сообщает сайт "Известий".

"Мы отправили обращение дипломатам большинства стран СНГ и дальнего зарубежья: США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Украины, Норвегии, Израиля, Ирана, Греции, Канады, Саудовской Аравии, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Индии, Австралии, Пакистана, Швеции, Италии, Швейцарии, Австрии, Испании, Финляндии", - перечислил в беседе с изданием список адресатов руководитель движения Сергей Жук.

По его словам, в своем обращении они просят руководство этих стран ограничить доступ местных пользователей к популярной соцети.

"Охотники за головами" предупреждают, что "ВКонтакте" является крупнейшим хранилищем порнографии, в том числе детской.

Такое видео могут беспрепятственно просматривать несовершеннолетние граждане. По подсчетам борцов с педофилами, в "ВКонтакте" зарегистрировано более чем 11 млн подростков, из которых 7,5 млн - из России.

Кроме того, участники движения просят руководство других стран, в случае подтверждения их обвинений в адрес основателя социальной сети Павла Дурова, в отношении которого сейчас проводится проверка, ограничить для него право въезда на их территорию.

"Все необходимые доказательства мы готовы предоставить представителям Интерпола в Москве, либо представителям посольств. Мы надеемся, что руководство стран, в которые мы обратились не останутся безучастными к озвученной проблеме, ведь это касается будущего наших детей", - заявил Жук.

Между тем, уточняет издание, представители "ВКонтакте" негативно отреагировали на действия "Охотников за головами".

"Мы уже доказывали, что активисты движения "Охотники за головами" являются группой призывающей общество к насилию. С этими криминальными личностями никаких переговоров мы вести не будем", - сказал в беседе официальный представитель соцсети Владислав Цыплухин.

По его словам, детского порно в "ВКонтакте" нет и не будет, потому что за этим следят модераторы.

Соцсеть также активно сотрудничает в этом вопросе с правоохранительными органами, добавил он.

фото: mignews.com.ua

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