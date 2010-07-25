Подразделения МЧС осуществили 1 тысячу 167 выездов

Подразделениями Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тысяч 167 выездов. Обеспечено оперативное реагирование на 217 чрезвычайных происшествий, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу МЧС Украины. В результате принятых мер спасено 14 человек, 52 здания и 5 единицы автотракторной техники.