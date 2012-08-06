Донецкие "Шахтер" и "Металлург" оштрафованы из-за своих фанатов

{1-} Донецкие футбольные клубы «Шахтер» и «Металлург» оштрафованы за поведение болельщиков во время и после матча за Суперкубок Украины.

Такое решение принял Дисциплинарный комитет Премьер-лиги, передает vidgolos.com.

Размер штрафа составил 25 тысяч гривен для «Металлурга» и 35 тысяч – для «Шахтера».

В рапорте делегата ФФУ отмечено, что болельщиками «Шахтера» было использовано 12 пиротехнических устройств, два факела, а после матча фанаты выбежали на поле, сорвали сетку ворот и повредили рекламный щит.

Болельщики «Металлурга» также «отличились» - ими были повреждены сидения стадиона «Авангард» в Луганске, где проводился матч.

После игры фанаты «Металлурга» также побывали на футбольном поле, вступая в конфликты с болельщиками «горняков».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в матче за Суперкубок Украины, который проходил в Луганске, «Шахтер» уверенно обыграл «Металлург» со счетом 2:0.

Также напомним, что во время празднования победы в матче «горняки» умудрились разбить свой очередной трофей.

Фото:vidgolos.com

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