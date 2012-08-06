Сын Медведева поступил сразу в три престижных вуза

{1-} Сын российского премьер-министра Илья Медведев поступил на бюджетную форму обучения сразу в три престижных вуза, в которые он подавал документы.

При этом, по словам Дмитрия Медведева, учиться он будет в МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), передает ВВС.

«Илья поступил в три учебных заведения. Он неплохо олимпиаду написал, что распространяется на МГУ и Петербургский университет, и сдавал экзамены в МГИМО на международное право. Выбрал последнее», - сказал Медведев.

Стало известно, что Илья Медведев поступил на бюджетное отделение международно-правового факультета МГИМО, набрав 359 баллов из 400 возможных.

Также он без экзаменов, по результатам олимпиады, поступил на бюджетные отделения юридического факультета МГУ и Петербургского университета.

Фото: kolyuchiy-yozh.livejournal.com

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