Марсоход Curiosity провел удачную посадку и передал первые снимки

Марсоход Curiosity (Любопытство), который стартовал с Земли в ноябре 2011 года, совершил успешную посадку на Марсе.

Специалисты НАСА уже получили первое черно-белое изображение, переданное с поверхности Красной планеты, передает ВВС.

Цветные снимки Марса, сделанные космическим аппаратом, должны поступить в Центр управления в ближайшие дни.

Посадка космического аппарата осуществлялась в автоматическом режиме, без вмешательства специалистов НАСА.

Для посадки был выбран кратер Гейла, диаметром более 150 километров.

Кратер находится в таком месте планеты, где сейчас заканчивается зима и начинается весна: в это время года ветры могут поднимать огромные облака пыли.

Большая пыльная буря была замечена на этой неделе на расстоянии около 1000 км от предполагаемого места посадки.

Однако, как свидетельствует первый снимок, погода на Марсе стоит достаточно тихая.

Аппарат известен также как Mars Science Laboratory (Научная лаборатория Марса, MSL) - это самый большой и сложный марсоход в истории освоения Красной планеты.

Он должен проработать на Марсе 687 земных дней – ровно год по марсианскому летоисчислению.

Размером марсоход – как небольшой автомобиль. Он будет ездить по планете и собирать образцы грунта и атмосферы.

Изучив эти образцы, ученые надеются найти ответ на вопрос о том, возможна ли жизнь на Марсе.

Curiosity – представитель третьего поколения марсоходов НАСА, и его запуск называют одной из самых амбициозных миссий в истории освоения космоса.

На борту Curiosity находится большое количество сложнейшей аппаратуры и инструментов, с помощью которых специалисты попытаются понять, пригоден ли Марс для жизни.

Кроме американской аппаратуры на борту Curiosity на Марс полетел сделанный по заказу «Роскосмоса» нейтронный детектор ДАН, который стал вкладом России в эту миссию.

ДАН состоит из блока детекторов и нейтронного генератора. Генератор излучает нейтроны, которые взаимодействуют с грунтом. Оценивая энергию этих нейтронов, можно оценить процентное содержание водорода (воды) в марсианском грунте.

ДАН состоит из блока детекторов и нейтронного генератора. Генератор излучает нейтроны, которые взаимодействуют с грунтом. Оценивая энергию этих нейтронов, можно оценить процентное содержание водорода (воды) в марсианском грунте.

фото, видео: vesti.ru

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