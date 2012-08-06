Завтра украинцев ожидает рекордная жара

{1-}Средняя температура воздуха в Украине составит около +18…+23 градусов ночью и +32…37 тепла днем.

В Киеве завтра прогнозируется +17…+22 градуса ночью, +33…+38 днем, без осадков. В среду возможен небольшой дождь. Ночью +14…+19, днем +24…+29 градусов. В четверг переменная облачность. Ночью +12…+17 градусов, дневная температура воздуха +22…+27 градусов. В Киевской области завтра сухая погода. Температура - от 17-22 ночью до +33…+38 тепла. Ветер юго-восточный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщает ЛИГА.

На востоке завтра ночью +19…+24, днем +33…+38, без осадков. В среду ночью +19…+24 градуса, днем +33…+38 тепла, сухая погода. В четверг пройдет дождь. Ночью +18…+23 градуса, дневная температура +30…+35 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе страны завтра ночью +16…+21 градус, днем +23…+28, дождь, гроза. В среду сухая погода. Температура воздуха ночью - около +12…+17 градусов, днем +23…+28 тепла. В четверг ночью прогнозируется температура воздуха в +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В южных регионах 7 августа, +20…+25 ночью, +34…+39 градусов днем, без осадков. В среду ночью +20…+25 градусов, днем +34…+39 тепла, небольшой дождь. В четверг также осадки, гроза. Ночью +19…+24 градуса, днем +30…+35 выше нуля. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 18-23 градуса ночью, +32…+37 днем. Без осадков. В среду ночью +18…+23, днем +32…+37 тепла. Сухая погода. В четверг пройдет дождь. Ночью +20…+25, днем +30…+35 выше нуля. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью +17…+22 градуса, днем +33…+38 градусов. Сухая погода. В среду пройдет дождь, гроза. Ночью +7…+22, днем +26…+31.

В четверг ночная температура составит +13…+18 градусов, днем +24…+29, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-западный, 5-10 м/с.

фото: delfi.ua

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