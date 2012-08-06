На Херсонщине в заповеднике Аскания-Нова выгорели 100 га уникальной степи

{1-}В выходные дни на Херсонщине в заповеднике Аскания-Нова выгорело около 100 гектаров уникальной степи с красно-книжными травами, сообщает ТСН.
Почти семьдесят пожарных смогли потушить огонь только в полночь 4 августа, Однако уже утром 5 августа из-за сильного ветра трава снова загорелась. Пожар удалось локализовать.
По предварительным данным, причиной возгорания стала молния, которая попала в сухую траву. Дождя после молнии не было, поэтому огонь разошелся быстро. Степь, где произошел пожар - уникальная. Там растут травы, которые почти нигде не сохранились. Сейчас ученые заповедника подсчитывают потери от пожара.
Напомним, 2 августа, на Херсонщине возле с. Старая Збурьевка Голопристанского района сгорело около 100 га сухой травы, 10 га лесной подстилки и 4 га верхового леса.
3 августа в 19:30 пожар был локализован.
фото: khersonline.net
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