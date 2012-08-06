На Олимпиаде установлен новый рекорд в 100-метровке

{1-} На Олимпиаде в Лондоне победителем самой престижной дисциплины в легкой атлетике – беге на 100 метров – победил ямайский спортсмен Усейн Болт.

Представитель Ямайки также установил новый рекорд Олимпиады – 9,63 сек, передает zn.ua.

Это четвертая золотая медаль Болта на Олимпийских играх. Первые три он завоевал в 2008 году в Пекине.

Второе место занял другой ямайский бегун Йохан Блэйк, «бронза» - у американца Джастина Гатлина.

«Перед Олимпиадой многие сомневались в моем успехе, считая, что я нахожусь не в лучшей форме. Но я не волновался перед забегом, и теперь доказал, что все еще являюсь номером один», - рассказал Болт после победы.

Также он выразил надежду, что сможет выступить и на Олимпиаде 2016 года, несмотря на то, что тогда ему исполнится 30 лет, а Йоану Блэйку – только 26.

«Но я готов к соперничеству. Когда он был быстрее меня на чемпионате Ямайки, я понял, что потерял чувство реальности и недооценивал соперников. Нужно было проснуться. В следующем сезоне мы с тренером решим, на каких дистанциях я буду выступать. 400 метров я ненавижу. А сейчас нужно сосредоточиться на 200-метровке», - поделился своими планами олимпийский чемпион.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, вчера, 5 августа, украинская спортсменка Ольга Саладуха завоевала бронзовую медаль в тройном прыжке. Четвертой стала ее коллега по команде Анна Князева стала четвертой.

Фото: london2012.com

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