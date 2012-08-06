Олимпиада-2012: сегодня Украина борется за шесть комплектов наград

{1-} В десятый день Олимпиады-2012 разыгрываются 18 комплектов медалей. Представители сборной Украины участвуют в розыгрыше шести комплектов наград.

Наши спортсмены представлены в пулевой стрельбе: олимпийский чемпион Пекина Артур Айвазян, а также Сергей Кулиш (оба – малокалиберная винтовка с 50 метров из 3-х положений), борцы греко-римского стиля Ленур Темиров (60 кг), Василий Рачиба (84 кг) и Евгений Орлов (120 кг).

В спортивной гимнастике выступит Олег Радивилов (опорный прыжок), а в тяжелой атлетике – Алексей Торохтий и Сергей Тагиров (весовая категория до 105 кг).

Украинцы не представлены в стендовой стрельбе (трап, мужчины), легкой атлетике - шест, бег на 3000 метров с препятствиями, толкание ядра (все – среди женщин), бег на 400 метров и 400 метров с барьерами (среди мужчин).

Также без украинцев пройдут гонки яхтсменов в «Лазере» и «Лазер-радиале», финальные соревнования в мужском индивидуальном спринте на треке, в командном конном конкуре, в спортивной гимнастике (упражнения на кольцах у мужчин и брус у женщин).

Отметим, что 6 августа кроме финальных соревнований пройдет множество квалификаций.

Напомним, что за предыдущие 9 дней в Лондоне разыграли 161 из 302 комплектов наград. Церемония закрытия Олимпиады состоится 12 августа.

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