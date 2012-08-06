В Евпатории пенсионер сбил насмерть трехлетнего ребенка: 2 человека ранены

{1-}5 августа, в Крыму в Евпатории пенсионер на легковом автомобиле наехал на женщину с двумя детьми: погибла трехлетняя девочка, ее мать и восьмилетний брат получили травмы и доставлены в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел днем, 75-летний мужчина на автомобиле "Москвич 2140", двигаясь назад, совершил наезд на пешеходов", - сообщает пресс-служба.

В результате аварии девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Ее 32-летняя мать сломала кости таза и в шоковом состоянии была доставлена в евпаторийскую больницу.

В медучреждении также находится сын женщины, у мальчика - ушиб позвоночника, вывих коленного сустава и многочисленные царапины.

Напомним, в Кировоградской области в пгт Сальково Гайворонского района пьяный водитель, не справившись с управлением автомобиля ГАЗ-2410 ("Волга"), съехал с дороги и сбил насмерть двух младенцевв коляске, а также нанес телесные повреждения двум взрослым людям

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