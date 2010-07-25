В Москве сыграли более тысячи шуточных свадеб

Больше тысячи шуточных свадеб и одну настоящую сыграли в центре Москвы. В субботу на территории сада Эрмитаж в Москве состоялся фестиваль «Свадьба в летнюю ночь», в рамках которого любой желающий мог сыграть свадьбу и получить свидетельство о браке, передает Корреспондент, ссылаясь на материалы СМИ. «Свидетельство действительно только в течение одного дня и только на территории нашего фестиваля», - рассказала директор фестиваля Дарья Шадрина. Церемонии свадеб проходили в различных стилях - традиционном, православном, а также по-грузински, по-еврейски и даже в стиле хиппи. В рамках фестиваля для девушек работали 10 стилистов, которые бесплатно делали всем желающим прически и макияж. В праздничных мастерских можно было самостоятельно создать свадебный букет и украсить часть стометровой фаты. Всех желающих учили танцевать вальс, кадриль и сиртаки. «У режиссеров нашего фестиваля, Ольги и Арсения, сегодня настоящая свадьба. Эту фату, которую все украшали в течении дня, мы наденем на Ольгу и сделаем по саду красивое шествие с участием всех невест», - добавила Дарья Шадрина. В завершение для всех молодоженов, как официальных, так и нет, был вынесен огромный свадебный торт. По данным организаторов, в фестивале «Свадьба в летнюю ночь» участвовали около трех тысяч человек, более тысячи из них заключили браки. Похожие мероприятия имеют место и в Украине. К примеру, 30 мая состоялся парад невест в Севастополе. Несколько раньше, 8 мая, во Львове прошел свадебный парад, в завершении которого невесты мерялись силами и устраивали бои.