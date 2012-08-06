Букмекеры предсказали "Динамо" поражение в игре с "Фейенордом"

Киевское «Динамо» проиграет голландскому «Фейенорду» в ответном матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов в Роттердаме, однако в следующий раунд пройдет украинский клуб.

Таковы прогнозы аналитиков букмекерской компании William Hill.

Эксперты считают, что в игре «Фейенорд» - «Динамо» хозяева имеют больше шансов на победу.

Ставки на победу «Динамо» в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 2.62. Аналогичный показатель для хозяев составляет 2.25

Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.30.

При этом ставки на выход «Динамо» в следующий раунд соревнований принимаются с коэффициентом в 1.45, выход «Фейенорда» специалисты оценили в 2.55.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, первый матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов в Киеве завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Ответный матч состоится во вторник, 7-го августа, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

фото, видео:dynamo.kiev.ua, fcdynamo.kiev.ua, youtube.com

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