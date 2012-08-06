Установлена личность погибшей в столкновении катера с теплоходом в Крыму

{1-}Установлена личность женщины, погибшей 4 августа в результате столкновения прогулочного катера с теплоходом в Черном море, недалеко от крымского города Судак.

Ею оказалась 48-летняя гражданка РФ, приехавшая в Крым на отдых из города Саяногорск, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

По данным службы, в столкновении пострадали 12 человек, шестерым потребовалась госпитализация. Двое пострадавших - женщина и ее 14-летняя дочь, гражданки России, - к понедельнику были перевезены в больницы Симферополя, врачи по-прежнему оценивают их состояние как тяжелое.

Еще один пострадавший - 13-летний мальчик, гражданин Белоруссии, - находится в больнице Судака.

По данным милиции, пострадавших туристов на своем катере возил крымчанин, частный предприниматель. Он не справился с управлением, в результате чего и произошло столкновение с теплоходом, на борту которого пассажиров не было. Всего на борту катера находились 19 пассажиров. Собственника катера милиция задержала.

Как сообщалось, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Напомним, столкновение катера и теплохода на черноморском побережье вблизи Судака в Крыму произошло 4 августа, в первой половине дня в 100 метрах от берега у мыса Алчак-Кая. Как сообщало ранее МЧС Украины, при столкновении судов один человек погиб, 12 пострадали. Шесть человек были госпитализированы в больницу города Судак, четверо из них – россияне, один – белорус, один – украинец.

Фото: crimea.mns.gov.ua;

видео: .youtube.com

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